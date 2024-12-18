Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Також український лідер візьме участь у засіданні Європейської ради.
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Яка мета візиту Зеленського
Увечері 18 грудня Зеленський прибув до Брюсселю для участі у переговорах з європейськими партнерами.
Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн,
– написав український лідер.
Він також розповів, що під час візиту відбудуться зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії. Також будуть присутні представники Британії та інших країн.
Крім того, президент візьме участь у засіданні Європейської ради.