Это может заставить Путина сесть за стол переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера в интервью французской газете Le Parisien.

Смотрите также Следующие месяцы могут быть самыми важными в войне: украинцам нужно остерегаться одного

Что сказал Зеленский о мирных переговорах

Украинский лидер рассказал, что удивлен слабой позицией Запада, в частности еще с начала полномасштабной войны, когда Киеву не предоставили достаточно оружия. По его мнению, все боятся "путинской России", из-за чего диктатор чувствует безнаказанность.

Поэтому, по его словам, Украине нужны сильные США и Европа, чтобы давить на Путина для прекращения войны, поскольку сейчас наше государство находится не в позиции слабости, но и не в позиции силы для переговоров с Россией по войне.

Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Евросоюза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол с Путиным в таких условиях дало бы ему право решать все в нашей части мира. Сначала мы должны разработать модель, план действий или мирный план, как бы вы его не называли. Затем мы сможем передать его Путину или, шире, россиянам,

– заявил он.

В то же время он подчеркнул, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины, поскольку никому подобный мандат не делегировали.

"Мы – жертвы. Было бы несправедливо, если бы все начали говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Украинцы тоже", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Виктор Орбан недавно оконфузился заявлением о "рождественском перемирии". Он позвонил Путину, а после того, как в Киеве его раскритиковали, сказал, что предлагал Зеленскому прекращение огня на праздники, но тот, якобы, отказался.