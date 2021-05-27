Был неприметный и тихий: что известно о мужчине, застрелившем 8 человек в Калифорнии

Накануне в американском штате Калифорния произошла кровавая стрельба со многими убитыми. Нападавший открыл огонь по своим коллегам на железнодорожной станции.

По данным правоохранителей, всего в результате стрельбы погибли 9 человек: 8 невинных жертв и сам стрелок.

Важно Во время стрельбы в Калифорнии убили по меньшей мере 8 человек

Кем был нападающий

Стрелком оказался 57-летний Сэм Кэссиди, работавший на железной дороге. В 6:30, когда дневная смена меняла ночную, а сотрудники собирались во дворе транспортного депо, Кэссиди открыл огонь по коллегам.

Как выяснилось, перед выходом на работу, Кэссиди поджег собственный дом. По данным местных СМИ, мужчина уже не впервые устраивал пожары дома.

Бывшая жена, с которой Кэссиди давно не поддерживал отношений, рассказала, что муж еще в браке постоянно жаловался на работу и коллег. В последние годы жил сам, ни с кем не общался.

Я его видел несколько раз. Он был такой неприметный, неразговорчивый, тихий. Каждый раз, когда я с ним здоровался, он так странно на меня смотрел. Поэтому я никогда с ним и не говорил,

– рассказал сосед Дуг Сах.

Что известно о стрельбе

Трагедия произошла 26 мая в железнодорожном дворике в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. В результате стрельбы погибли 9 человек, в том числе и нападавший, еще несколько человек получили ранения.

Местные правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Сейчас о мотивах нападавшего ничего не известно.

Президент США Джо Байден уже отреагировал на трагедию и призвал Конгресс принять меры по законодательству об оружии и положить конец эпидемии насилия.