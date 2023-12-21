Прятались даже на крыше: кадры из Праги, где неизвестный устроил смертельную стрельбу

21 декабря 2023, 18:25
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21 декабря в центре Праги произошла стрельба с жертвами и ранеными. Неизвестный открыл огонь в здании факультета искусств Карлового университета.

В сети появились шокирующие кадры из чешской столицы. Там студенты и работники Карлова университета пытались спастись от неизвестного мужчины, открывшего стрельбу в помещении учебного заведения.

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Студенты вылезли на крышу

Как сообщают СМИ, днем сотрудникам университета и учащимся поступили электронные письма с призывом забаррикадироваться.

Такие же письма получили и в Школе искусств и промышленности, тоже расположенной на площади Яна Палаха в центре Праги.

Потерпевшие рассказывают, что они пытались скрыться от стрелка в библиотеке, кабинетах и даже на крыше.

Люди прячутся от убийцы, забравшись на крышу/ Фото elias

Студенты и учителя устраивали баррикады в кабинетах / Фото Jakob Weizman

Стрельба в центре Праги: что известно

  • Около 16:00 по местному времени в Карловом университете, расположенном на площади Яна Палаха в центре Праги, раздались первые выстрелы.
  • Прибывшая на место инцидента полиция ликвидировала нападавшего.
  • Все здание университета эвакуировали. Площадь и близлежащую территорию полностью перекрыли.
  • Как сообщает спасательная служба Праги, в результате стрельбы 11 человек погибли, 25 получили ранения, среди них - 9 человек находятся в тяжелом состоянии. Цифры жертв могут измениться.
  • В МИД сообщили, что в настоящее время информация о пострадавших украинцев не поступало. Украинские дипломаты поддерживают связь с чешскими правоохранителями.

Автор: Анастасія Колеснікова