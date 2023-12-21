Ховалися навіть на даху: кадри з Праги, де невідомий влаштував смертельну стрілянину
21 грудня у центрі Праги сталася стрілянина із жертвами і пораненими. Невідомий відкрив вогонь у будівлі факультету мистецтв Карлового університету.
У мережі з'явилися шокуючі кадри із чеської столиці. Там студенти і працівники Карлового університету намагалися врятуватися від невідомого чоловіка, який відкрив стрільбу у приміщенні навчального закладу.
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Студенти вилізли на дах
Як повідомляють ЗМІ, вдень співробітникам університету та учням надійшли електронні листи із закликом забарикадуватися.
Такі ж листи отримали й в Школі мистецтв та промисловості, яка теж розташована на площі Яна Палаха у центрі Праги.
Потерпілі розповідають, що вони намагалися сховатися від стрілка у бібліотеці, кабінетах і навіть на даху.
Люди ховаються від вбивці, забравшись на дах/ Фото elias
Студенти і вчителі влаштовували барикади у кабінетах / Фото Jakob Weizman
Стрілянина у центрі Праги: що відомо
- Близько 16:00 за місцевим часом в Карловому університеті, що розташований на площі Яна Палаха в центрі Праги, пролунали перші постріли.
- Поліція, яка прибула на місце інциденту, ліквідувала нападника.
- Всю будівлю університету евакуювали. Площу й прилеглу територію повністю перекрили.
- Як повідомляє рятувальна служба Праги, внаслідок стрілянини 11 людей загинули, 25 зазнали поранення, серед них – 9 осіб перебувають у важкому стані. Цифри жертв можуть ще змінитися.
- У МЗС повідомили, що наразі інформація про постраждалих українців не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями.