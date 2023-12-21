Ховалися навіть на даху: кадри з Праги, де невідомий влаштував смертельну стрілянину

21 грудня у центрі Праги сталася стрілянина із жертвами і пораненими. Невідомий відкрив вогонь у будівлі факультету мистецтв Карлового університету.

У мережі з'явилися шокуючі кадри із чеської столиці. Там студенти і працівники Карлового університету намагалися врятуватися від невідомого чоловіка, який відкрив стрільбу у приміщенні навчального закладу.

Дивіться також Чеський RegioJet і УЗ запустять важливе для українців залізничне сполучення: що відомо

Студенти вилізли на дах

Як повідомляють ЗМІ, вдень співробітникам університету та учням надійшли електронні листи із закликом забарикадуватися.

Такі ж листи отримали й в Школі мистецтв та промисловості, яка теж розташована на площі Яна Палаха у центрі Праги.

Потерпілі розповідають, що вони намагалися сховатися від стрілка у бібліотеці, кабінетах і навіть на даху.

Люди ховаються від вбивці, забравшись на дах/ Фото elias

Студенти і вчителі влаштовували барикади у кабінетах / Фото Jakob Weizman

Стрілянина у центрі Праги: що відомо