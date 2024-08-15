Нападавший был в военной форме: детали стрельбы на Тернопольщине
Источник:Нацполиция Тернопольщины
Днем в Доброводах мужчина открыл огонь по людям. Есть погибшие. В полиции рассказали подробности смертельного инцидента.
15 августа после трех часов дня неизвестный сделал несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей. СМИ писали о том, что происшествие произошло возле сельской школы. Отмечалось, что стрелок был подвыпившим.
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Нападающий в военной форме
В полиции подтвердили, что нападавший был одет в военную форму.
Он просто бежал на маму с автоматом и начал стрелять. Она включила заднюю передачу в авто и таким образом убежала от него,
– рассказывает о пережитом очевидец.
После содеянного мужчина сбежал. Чтобы его задержать, в области вводилась специальная полицейская операция. Вскоре злоумышленник был обнаружен. Это 45-летний житель Житомирской области.
В результате стрельбы погибли два человека. Также сообщается о трех раненых. Их в тяжелом состоянии доставили в Тернополь в реанимацию. Среди пострадавших – женщины и один мужчина.
Сейчас мотивы поступка стрелка остается неизвестными. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства.