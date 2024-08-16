Стрельба на Тернопольщине: нападающему объявили подозрение
Источник:Полиция Тернопольщины
В Тернопольской области 15 августа произошла стрельба. Нападающему объявили о подозрении.
Следователи полиции Тернопольщины объявили подозрение мужчине, который стрелял по людям на Тернопольщине. Ему инкриминируют умышленное убийство двух человек.
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Подозреваемого задержали почти сразу после того, как он открыл огонь по людям.
В селе Добриводы Збаражской общины мужчина возле сельской школы открыл огонь по людям. Полиция оперативно отреагировала на происшествие и приняла меры.
Мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу: два человека погибли, еще четверо получили ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, еще двум лицам медики оказали помощь на месте происшествия.
На место происшествия сразу выехали все необходимые службы и начали поиск стрелка. Для этого в области была введена специальная полицейская операция.