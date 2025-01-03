Драка и стрельба в отеле в Киеве: еще трем участникам сообщили о подозрении

Правоохранители установили еще троих участников драки и стрельбы в киевском отеле Sky Loft, произошедшей в конце ноября. Им сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Отмечается, что во время проведения обысков по местам жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства, а также оружие.

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Участникам стрельбы на Печерске сообщили о подозрении

Ночью 23 ноября 2024 года в отеле Sky Loft между двумя компаниями возникла драка. В результате конфликта один из участников произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, смертельно ранив 27-летнего мужчину. Также он нанес огнестрельное ранение его 24-летнему товарищу.

Правоохранители тогда задержали стрелка и сообщили ему о подозрении.

Теперь следователи объявили о подозрении в хулиганстве еще трем нарушителям, которые начали драку, что впоследствии переросла в стрельбу. Правонарушителями оказались двое одесситов, в возрасте 31 и 28 лет и 23-летний житель Киевской области.

Подозрения в хулиганстве сообщили двум друзьям погибшего и другому посетителю отеля / Фото: Национальная полиция

К слову, ранее в сети опубликовали видео драки, которая произошла перед тем, как один из участников открыл огонь. Там можно увидеть, что в отеле мужчины устроили беспорядок и сбрасывали все, что видели на своем пути, избивая друг друга.