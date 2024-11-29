Напомним, драка и стрельба в отеле на Печерске произошли 23 ноября в половине первого ночи. Один из мужчин погиб, двое были ранены. Нападавших уже задержали.

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Новые детали относительно смертельной стрельбы на Печерске

На видео драки слышно, как одного из мужчин называют "Рашик". Это Дмитрий Рашевский, который в начале полномасштабной войны ушел добровольцем на фронт. Он участвовал во многих операциях и штурмовых действиях, в 2023 году был ранен на границе с Россией во время разведки.

Награды Дмитрия Рашевского

Рашевский является мастером спорта по тайскому боксу. Но имел проблемы с законом.

23 ноября он влез в бытовую перепалку с пьяной компанией – якобы муниципальной стражей из-под Одессы. Когда драка стала массовой, сделал предупредительный выстрел, а дальше выстрел на поражение.

Конфликт в отеле Sky Loft на Печерске: смотрите видео

Обратите внимание! 25 ноября суд постановил, что Рашевский будет под стражей до 21 января. Прокуроры писали о том, что он в больнице под охраной.