В результате стрельбы погиб мужчина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

К теме В Киеве в отеле произошла стрельба: есть жертва и пострадавшие

Что известно о драке перед стрельбой в гостинице в Киеве

В местных телеграм-каналах отметили, что перед тем, как в отеле "Sky Loft" в Киеве произошла стрельба, была также и драка.

Каналы опубликовали кадры с места происшествия, на которых можно увидеть, что в отеле мужчины устроили беспорядки и сбрасывали все, что видели на своем пути, избивая друг друга.

Драка перед стрельбой в отеле в Киеве: смотрите видео (18+)

Сообщается, что "мужчина, по имени Рашик, после того, как был отправлен вторым в нокаут, в ходе драки достал пистолет и прострелил двух человек".

Мужчины устроили дебош в киевской гостинице: смотрите видео (18+)

В конце концов в результате инцидента один человек умер, еще двое сейчас находятся в больнице.

К слову, в полиции Киеве сообщили, что уже начали уголовное производство по делу о стрельбе в гостинице "Sky Loft" в Киеве. Полицейские задержали одного из участников драки, стрелка сейчас разыскивают.