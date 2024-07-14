Перестрелка в Петербурге: задержаны трое подозреваемых

Вечером 13 июля в России произошла очередная перестрелка. В Петербурге на Комендантском проспекте произошла стрельба между двенадцатью лицами.

По информации от российских СМИ, полиция задержала троих подозреваемых, продолжаются поиски других участников инцидента. Причиной перестрелки стал словесный конфликт, передает 24 Канал.

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Что известно о стрельбе в Петербурге

В Петербурге на Комендантском проспекте возле жилого комплекса "Чистое небо" произошла перестрелка, в которой приняли участие по меньшей мере двенадцать человек. Местные жители рассказали, что вероятной причиной перестрелки стал словесный конфликт.

Стрельба в Петербурге: смотрите видео

После ссоры участники конфликта сходили за огнестрельным оружием и открыли огонь друг по другу, а затем скрылись с места происшествия.

На видео видно, как сотрудники МВД задержали подозреваемых и положили их лицом вниз на дорогу. Место происшествия ограждено, там работают правоохранители и медики.

В Петербурге задержали нескольких подозреваемых: смотрите видео

Местные жители сообщили, что подозреваемые скрылись на двух легковых автомобиляхбелый Volkswagen Polo, водителя и двух пассажиров которого уже задержали, и черный Hyundai, уехавший с места происшествия на большой скорости. Полиция продолжает поиски других участников конфликта.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением оружия". Сообщений о пострадавших из больниц не поступало.

Напомним, что не так давно произошла стрельба в Дагестане. Жертвами стали 25 человек, еще 51 человек получил ранения.