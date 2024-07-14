Перестрілка в Петербурзі: затримано трьох підозрюваних

Увечері 13 липня в Росії відбулася чергова перестрілка. У Петербурзі на Комендантському проспекті відбулася стрілянина між дванадцятьма особами.

За інформацією від російських ЗМІ, поліція затримала трьох підозрюваних, продовжуються пошуки інших учасників інциденту. Причиною перестрілки став словесний конфлікт, передає 24 Канал.

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Що відомо про стрілянину у Петербурзі

В Петербурзі на Комендантському проспекті біля житлового комплексу "Чисте небо" відбулася перестрілка, в якій взяли участь щонайменше дванадцять осіб. Місцеві жителі розповіли, що ймовірною причиною перестрілки став словесний конфлікт.

Стрілянина в Петербурзі: дивіться відео

Після сварки учасники конфлікту сходили за вогнепальною зброєю і відкрили вогонь один по одному, а потім зникли з місця події.

На відео видно, як співробітники МВС затримали підозрюваних та поклали їх обличчям вниз на дорогу. Місце події огороджено, там працюють правоохоронці та медики.

В Петербурзі затримали декількох підозрюваних: дивіться відео

Місцеві жителі повідомили, що підозрювані втекли на двох легкових автомобілях: білий Volkswagen Polo, водія та двох пасажирів якого вже затримали, та чорний Hyundai, що поїхав з місця події на великій швидкості. Поліція продовжує пошуки інших учасників конфлікту.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею "хуліганство з застосуванням зброї". Повідомлень про постраждалих з лікарень не надходило.

Нагадаємо, що не так давно відбулася стрілянина у Дагестані. Жертвами стали 25 осіб, ще 51 особа отримала поранення.