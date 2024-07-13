У ГУР зазначили, що інформація про бойові дії, яку транслює російська пропаганда, дедалі частіше викликає у місцевого населення втому та невдоволення, ніж захват, як це було на початку так званої "спєцопєрациї".

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Ресурси ведення бойових дій агресора вичерпуються

У розвідці зазначили, що однією з причин змін у ставленні росіян до війни є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються. Зокрема про це свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків.

Згідно з планом Кремля, під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють понад 2 200 доларів на місяць.

Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%. За оцінками російського режиму, так звана "податкова реформа" дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 рік.

Невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у Кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до "затягування пасків" та реагувати – регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги з дратівливої воєнної тематики на "бурхливе" вирішення соціально-побутових проблем,

– сказали в ГУР.

Кремль намагається знизити градус невдоволення

У розвідці зазначили, що тепер посіпаки Путіна намагаються проводити заходи "підтримки" окупантів, які повоювали в Україні. Окреме місце виділили росіянам з інвалідністю, кількість яких постійно зростає. До прикладу, мінімальна кількість місць для людей з інвалідністю на російських парковках тепер становить 15%.

Також у Росії розпорядились виділяти учасникам війни проти України так звані "верещагінські карти" – ваучери номіналом 15 тисяч рублів, на які впродовж року можна купувати квитки у заклади культури.

У ГУР зауважили, що така активізація "соціальної" діяльності Москви свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів у Росії.