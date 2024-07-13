Втрачає ворог шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат російської армії у війні проти України станом на 13 липня. Зазначають, що цифри орієнтовні, вести точну статистику складно через високу інтенсивність боїв.
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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 558 тисяч військових.
Втрати російської армії
- особового складу – близько 557770 (+1120) осіб,
- танків – 8199 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 15779 (+24) од,
- артилерійських систем – 15216 (+58) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО – 889 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
- крилаті ракети – 2397 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
- спеціальна техніка – 2556 (+13).
Втрати росіян станом на 13 липня / Інфографіка Генштабу