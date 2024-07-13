Теряет враг бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь российской армии в войне против Украины по состоянию на 13 июля. Отмечают, что цифры ориентировочные, вести точную статистику сложно из-за высокой интенсивности боев.

Смотрите также Россия запустила "Шахеды" с оккупированной территории: куда летели дроны

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 558 тысяч военных.

Потери российской армии

личного состава – около 557770 (+1120) человек ,

, танков – 8199 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 15779 (+24) ед,

артиллерийских систем – 15216 (+58) ед,

РСЗО – 1119 (+0) ед,

средства ПВО – 889 (+1) ед,

самолетов – 361 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12069 (+34),

крылатые ракеты – 2397 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 20461 (+52) ед,

специальная техника – 2556 (+13).

Потери российской армии по состоянию на 13 июля / Инфографика Генштаба