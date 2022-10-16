Точно не теракт, это внутренние проблемы армии, – Гудков о стрельбе на полигоне Белгорода

На одном из полигонов в Белгородской области России произошла массовая стрельба. Есть версия, что инцидент спровоцировали граждане Таджикистана, которым вручили российские паспорта и отправили в армию.

Вероятно, новомобилизованных унижали, как это часто бывает в российской армии, поэтому они не выдержали и расправились над своими обидчиками. Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Заметьте Взрывы в Белгороде: Арестович советует гражданским россиянам держаться подальше от военных

Оккупанты борются между собой

По его словам, это свидетельствует о том, что в рядах русской армии есть разделение военных по классам. Да, контрактники – это бойцы "высшей категории", тогда как мобилизованные – "люди последнего сорта".

"Поскольку у армии не хватает ни бронежилетов, ни теплых вещей, ни экипировки, то внутри российских вооруженных сил идет борьба за эти ресурсы", - отметил Гудков.

Это никакой не теракт, а внутренние проблемы вооруженных сил России,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Гудков прокомментировал стрельбу в Белгороде: смотрите видео

Минобороны России не смогло скрыть инцидент

Гудков добавил, что информация о массовой стрельбе, вероятно, попала в СМИ, потому что кто-то из родственников мобилизованных сообщил об инциденте. По его мнению, сложно скрыть информацию о гибели около 20 мобилизованных, к которым приковано внимание медиа.

Даже если Минобороны попыталось скрыть, мне кажется, в этом случае не получилось бы. Поскольку эта война отличается от всех предыдущих тем, что проходит будто онлайн,

– рассказал российский оппозиционный политик.

Читайте также Россия переместила военных и технику с базы в Валуйках под Белгородом: спутниковые фото

"Мобиков", вероятно, расстреляли каратели

Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что мобилизованные под Белгородом находились в части без еды и воды, а командиры унижали их. Ситуация особенно обострилась после того, как мобилизованные узнали, что утром 16 октября их отправят на фронт, поэтому они начали бунтовать и даже перебили командиров.

Впрочем, на этом история не окончилась. В воинскую часть отправили карательные отряды. Именно они расстреляли мятежников.

Добавим, что официально страна-агрессор подтвердила 11 жертв и 15 раненых. Однако свидетель расстрелов уверяет, что цифры преуменьшают, ведь погибли 22 человека, а еще 16 человек были ранены.