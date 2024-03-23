Не опять, а снова: ФСБ заявила, что подозреваемые в теракте имели "контакты в Украине"

Российские правоохранители якобы задержали двух подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" лиц. По предварительным данным, это были граждане Таджикистана.

Между тем в федеральной службе безопасности России не прекращают искать в стрельбе в Подмосковье “украинский след” и заявили, что подозреваемые террористы якобы “имели контакты на украинской стороне”, передает 24 Канал.

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ФСБ ищет "украинский след" в теракте под Москвой

Представители федеральной службы безопасности России заявили, что теракт в "Крокусе Холле" якобы был тщательно спланирован. Сейчас российские правоохранители ведут работу по выявлению всех обстоятельств, произошедших в Подмосковье.

В спецслужбе также сообщили, что, мол, оружие, что применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Кроме того, в фсб сказали, что после совершения теракта преступники якобы пытались убежать, "продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы".

В федеральной службе безопасности также цинично заявили, что, мол, после совершения теракта преступники намеревались "перейти российско-украинскую границу" и якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Прокомментировал заявление о якобы "причастности Украины к теракту" и председатель комитета Государственной думы Федерального собрания России Андрей Картаполов. Он сказал, что если информация об "украинском следе" в теракте подтвердится, то "должен быть внятный ответ на поле боя".

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