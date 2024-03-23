Не опять, а снова: ФСБ заявила, что подозреваемые в теракте имели "контакты в Украине"
Российские правоохранители якобы задержали двух подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" лиц. По предварительным данным, это были граждане Таджикистана.
Между тем в федеральной службе безопасности России не прекращают искать в стрельбе в Подмосковье “украинский след” и заявили, что подозреваемые террористы якобы “имели контакты на украинской стороне”, передает 24 Канал.
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ФСБ ищет "украинский след" в теракте под Москвой
Представители федеральной службы безопасности России заявили, что теракт в "Крокусе Холле" якобы был тщательно спланирован. Сейчас российские правоохранители ведут работу по выявлению всех обстоятельств, произошедших в Подмосковье.
В спецслужбе также сообщили, что, мол, оружие, что применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Кроме того, в фсб сказали, что после совершения теракта преступники якобы пытались убежать, "продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы".
В федеральной службе безопасности также цинично заявили, что, мол, после совершения теракта преступники намеревались "перейти российско-украинскую границу" и якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".
Прокомментировал заявление о якобы "причастности Украины к теракту" и председатель комитета Государственной думы Федерального собрания России Андрей Картаполов. Он сказал, что если информация об "украинском следе" в теракте подтвердится, то "должен быть внятный ответ на поле боя".
В Украине опровергли причастность к теракту под Москвой
- В ответ на недавнюю стрельбу на "Крокус Сити Холл" под Москвой представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал этот акт преднамеренной провокацией со стороны президента России Путина. Ранее международное сообщество уже предостерегало от подобных сценариев событий.
- Украинская разведка также категорически отрицает свою причастность к теракту. Так, Андрей Черняк, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, отметил, что ответственность за инцидент со стрельбой однозначно несет страна-агрессор. Черняк отметил, что Россия, продолжая свои агрессивные действия против Украины, потеряла контроль над ситуацией, разворачивающейся внутри страны.
- Кроме того, Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в котором отрицало причастность нашего государства к стрельбе в "Крокус Сити Холле". Они утверждают, что нападение было сознательной провокацией Кремля, направленной на разжигание "антиукраинской истерии".