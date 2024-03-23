Знов за рибу гроші: ФСБ заявила, що підозрювані у теракті під Москвою мали "контакти в Україні"
Російські правоохоронці нібито затримали двох підозрюваних у вчиненні теракту в "Крокус Сіті Холі" осіб. За попередніми даними, це були громадяни Таджикистану.
Тим часом у федеральній службі безпеки Росії не припиняють шукати у стрілянині в Підмосков'ї "український слід" і заявили, що підозрювані терористи нібито "мали контакти на українській стороні", передає 24 Канал.
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ФСБ шукає "український слід" у теракті під Москвою
Представники федеральної служби безпеки Росії заявили, що теракт у "Крокусі Холі" нібито був ретельно спланований. Наразі російські правоохоронці ведуть роботу з виявлення всіх обставин, що сталися у Підмосков'ї.
У спецслужбі також повідомили, що, мовляв, зброя, що застосовували терористи, була заздалегідь приготовлена у схованці. Крім того, у ФСБ сказали, що після скоєння теракту злочинці буцімто намагалися втекти, "просуваючись на машині у бік російсько-українського кордону".
У федеральній службі безпеки також цинічно заявили, що, мовляв, після здійснення теракту злочинці мали намір "перейти російсько-український кордон" та начебто "мали відповідні контакти на українській стороні".
Прокоментував заяву про нібито "причетність України до теракту" й голова комітету Державної думи Федеральних зборів Росії Андрєй Картаполов. Він сказав, що якщо інформація про "український слід" у теракті підтвердиться, то "має бути виразна відповідь на поле бою".
В Україні спростували причетність до теракту під Москвою
- У відповідь на нещодавню стрілянину у "Крокус Сіті Холі" під Москвою представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав цей акт навмисною провокацією з боку президента Росії Путіна. Раніше міжнародна спільнота вже застерігала від подібних сценаріїв подій.
- Українська розвідка також категорично заперечила свою причетність до теракту. Так, Андрій Черняк, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наголосив, що відповідальність за інцидент зі стріляниною однозначно несе країна-агресорка. Черняк зазначив, що Росія, продовжуючи свої агресивні дії проти України, втратила контроль над ситуацією, що розгортається всередині країни.
- Крім того, Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій заперечило причетність нашої держави до стрілянини в "Крокус Сіті Холі". Вони стверджують, що напад був свідомою провокацією Кремля, спрямованою на розпалювання "антиукраїнської істерії".