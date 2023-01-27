Вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана в Иране, есть погибший – видео нападения

В Иране неизвестный мужчина напал на посольство Азербайджана. Во время вооруженной стычки один человек погиб, еще два – получили ранения.

В Минобороны Ирана заявили, что нападавший был вооружен автоматом Калашникова.

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В вооруженном ведомстве рассказали, что нападающий уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. СМИ сообщили, что погибшего звали Орхан Аскеров.

Также были ранены двое охранников посольства при попытке предотвратить нападение. Их состояние удовлетворительное,

– говорится в сообщении.

Нападавшего удалось задержать. Азербайджанская сторона проводит срочное расследование.

Что сейчас происходит у посольства Азербайджана: смотрите видео

В сети уже появились кадры, на которых виден момент нападения.

Следующие кадры содержат сцены жестокости и насилия. Не рекомендуем смотреть детям и людям с уязвимой психикой!

Момент нападения в посольстве Азербайджана: смотрите видео 18+

Добавим, что Иран, хоть и не признает оккупацию Крыма и части Донбасса, помогает стране-агрессору вооружением. На фоне этого 6 января администрация Джо Байдена объявила о ряде новых санкций и дополнительных мер, направленных на авиационный и оборонный сектор Ирана.

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