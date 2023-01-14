Огонь открыли из машины, которая двигалась на прилегающей к вокзалу улице, где были похороны. Проходила панихида матери и дочери, умершие с разницей в несколько дней.

Кстати говоря В Хьюстоне грабителя кафе застрелил вооруженный посетитель

Ранены несколько женщин

Злоумышленники ранили трех женщин в возрасте 54, 48 и 41 года, а также 7-летнюю девочку. Пострадавшие были госпитализированы. Две женщины находятся в стабильном состоянии, а третья – тяжело ранена.

Ребенок также получил тяжелые ранения.

На место происшествия немедленно прибыли вертолет и автомобили "скорой". Стрельца, похоже, еще не задержали, поскольку не было сообщений.

Люди были в шоке

Улицу, где произошла стрельба, перекрыли. Людей из церкви эвакуировали из-за бокового входа.

Очевидцы рассказывают, что у церкви всегда много людей. Все, кто живет поблизости, пришли посмотреть, что произошло. Люди были в шоке.

Авто влетело в похоронную процессию

В Китае грузовик врезался в похоронную процессию. В результате аварии погибли 5 человек, еще 13 получили ранения.

Жертвы аварии – люди из села Таолин, которые были у дороги. Они должны были отправиться в крематорий в воскресенье утром.