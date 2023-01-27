Озброєний чоловік напав на посольство Азербайджану в Ірані, є загиблий – відео нападу

В Ірані невідомий чоловік напав на посольство Азербайджану. Під час збройної сутички одна людина загинула, ще дві – отримали поранення.

У Міноборони Ірану заявили, що нападник був озброєний автоматом Калашнікова.

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У збройному відомстві розповіли, що нападник знищив пост охорони та вбив начальника служби безпеки. ЗМІ повідомили, що загиблого звали Орхан Аскеров.

Також було поранено двох охоронців посольства при спробі запобігти нападу. Їхній стан задовільний,

– мовиться у повідомленні.

Нападника вдалося затримати. Азербайджанська сторона проводить термінове розслідування.

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У мережі вже з'явилися кадри, на який видно момент нападу.

Наступні кадри містять сцени жорстокості та насильства. Не рекомендуємо дивитися дітям та людям із вразливою психікою!

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Додамо, що Іран, хоч і не визнає окупацію Криму та частини Донбасу, все ж допомагає країні-агресорці озброєнням. На тлі цього 6 січня адміністрація Джо Байдена оголосила про низку нових санкцій і додаткових заходів, спрямованих на авіаційний і оборонний сектор Ірану.

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