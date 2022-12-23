Наразі відомо про двох загиблих і чотирьох поранених парижан. Стрілянина сталась біля курдського центру на вулиці д'Енген.

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Які обставини інциденту

Місцевий продавець, який перебував у сусідньому будинку, розповів, що чув 7-8 пострілів, згодом на вулиці почалась паніка.

Ще один свідок повідомив, що чоловікові вистрелили в ногу, коли він був у перукарні. Його госпіталізували.

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69-річного стрільця вже затримали правоохоронці. За попередніми даними, чоловік діяв поодинці. Його мотиви наразі невідомі.

Заступник мера Парижа Еммануель Грегуар запевнив, що поліція наразі проводить слідчі дії, аби зрозуміти, що сталося.

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