Чоловіка вже заарештували і направили до поліцейської дільниці. Повідомляється, що деякі з постраждалих перебувають у важкому стані.

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Які обставини трагедії

За словами свідків, Кампіті увійшов до кімнати, зачинив двері, закричав, що усіх уб'є, і почав стріляти. Чоловік забрав рушницю зі стрільбища і не повернув її.

Мотивом, який змусив зловмисника відкрити вогонь, була суперечка про кондомініум (збори мешканців). Після початку зустрічі між чоловіком та трьома жінками несподівано спалахнула суперечка. Присутні не встигли навіть зрозуміти, що відбувається, як Кампіті дістав пістолет та вистрілив.

Чоловік стріляв у раду директорів ОСББ. Зброя заклинила у певний момент, члени зустрічі скористались нагодою і вибігли назовні.

Що робить поліція

Правоохоронці вилучили зброю, з якої стріляли. Карабінери з криміналістики наразі проводять обстеження в альтанці, яку жителі будинку орендували для проведення зустрічі.

Зловмисник був членом відомого всім консорціуму і раніше висловлював лише усні погрози.

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