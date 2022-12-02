Він заявив, що не знає, хто фізично вчинив акт вандалізму. Однак він сказав, що можна уявити, хто його замовив.

Важливо Це просто люди хворі на голову, – Кулеба про тих, хто надсилав конверти з частинами тварин

Відповідаючи на запитання, чи може бути до інциденту причетний Кремль, Юраш зазначив:

Я думаю, що так, прямо чи опосередковано.

Він додав, що посольство звернулося до поліції, й очікує на підвищення заходів безпеки.

У світі триває конвертний терор українських посольств

Тим часом 2 грудня стало відомо про отримання консульством України в Неаполі пакунку з очима тварин. Український дипломат переконаний, що це скоординована кампанія. У МЗС України вважають, що такі дії спрямовані на залякування українських дипустанов за кордоном.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив припущення, що цей терор пов'язаний з Росією. Він наголосив, що ті люди, які вигадали цю "операцію", вони просто хворі на голову.