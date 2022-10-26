ЗМІ пишуть, що серед загиблих є жінки та діти. Стрілянина виникла після того, як троє озброєних людей відкрили вогонь з автоматів біля входу до мавзолею.

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Приблизно о 17:45 нападники в'їхали на територію мавзолею на автомобілі і відразу ж відкрили вогонь. За даними ЗМІ, поліція заарештувала двох із трьох нападників. Однак ЗМІ з посиланням на місцевих чиновників кажуть, що стрілець був лише один.



Іранські офіційні особи переконують, що нападники діяли як мусульмани-екстремісти суннітського штибу. Мавзолей Шах-Черах є однією з головних визначних пам'яток Шираза та важливою релігійною святинею.

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Напад на мавзолей стався на тлі загальнонаціональних протестів в Ірані, які розпочалися в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні. Вона померла в лікарні після того, як її затримала поліція за "неправильне" носіння хіджабу.

Після цього у різних іранських містах жінки почали знімати свої хіджаби на вулицях і різати волосся. Протестувальників жорстоко затримували. Серед них є вбиті. Станом на середину жовтня відомо, що під час протестів в Ірані загинули щонайменше 23 неповнолітніх. Серед вбитих є навіть дитина віком 11 років.

До кінця вересня співробітники іранських силових структур почали цілеспрямовано використати бойову зброю проти протестувальників. За даними правозахисників, станом на 25 жовтня загинули щонайменше 234 особи, включаючи 29 неповнолітніх.