Ймовірно, новомобілізованих принижували, як це часто буває в російському війську, тому вони не витримали та здійснили розправу над своїми кривдниками. Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Окупанти борються між собою

За його словами, це свідчить про те, що в лавах російської армії є поділ військових за класами. Так, контрактники – це бійці "вищої категорії", тоді як мобілізовані – "люди останнього сорту".

"Оскільки в армії не вистачає ні бронежилетів, ні теплих речей, ні екіпірування, то всередині російських збройних сил йде боротьба за ці ресурси", – зазначив Гудков.

Це ніякий не теракт, а внутрішні проблеми збройних сил Росії,

– підкреслив російський опозиційний політик.

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Міноборони Росії не змогло приховати інцидент

Гудков додав, що інформація щодо масової стрілянини, ймовірно, потрапила до ЗМІ, через те, що хтось з родичів мобілізованих повідомив про інцидент. На його думку, складно приховати інформацію щодо загибелі близько 20 мобілізованих, до яких прикута увага медіа.

Навіть якщо Міноборони спробувало б приховати, мені здається, у цьому випадку не вийшло б. Оскільки ця війна відрізняється від усіх попередніх тим, що проходить наче в онлайн,

– розповів російський опозиційний політик.

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"Мобіків", ймовірно, розстріляли карателі

Джерела 24 каналу в спецслужбах повідомили, що мобілізовані під Бєлгородом перебували в частині без їжі та води, а командири принижували їх. Ситуація особливо загострилася після того, як мобілізовані дізналися, що вже вранці 16 жовтня їх відправлять на фронт, тому вони почали бунтувати й навіть перебили командирів.

Утім, на цьому історія не закінчилася. До військової частини відправили каральні загони. Саме вони розстріляли бунтівників.

Додамо, що офіційно країна-агресорка підтвердила 11 жертв та 15 поранених. Однак свідок розстрілів запевняє, що цифри применшують, адже загинули 22 особи, а ще 16 людей поранили.