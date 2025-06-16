Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

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Призначення Генпрокурора

Арахамія повідомив, що 17 червня відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", в ході якого буде представлено кандидатуру Генерального прокурора України.

До парламенту уже надійшло подання президента України Володимира Зеленського на призначення Руслана Кравченка на цю посаду,

– заявив він.

Політик додав, що подання буде розглянуте на одному із найближчих засідань Верховної Ради. Нардеп Ярослав Железняк підкреслив, що голосування за Генпрокурора Руслана Кравченка вже завтра, 17 червня, буде на засіданні Парламенту.