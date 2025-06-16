Про головні події дня станом на 16 червня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Окупанти просунулися на Сумщині, у Часовому Ярі та у районі Куп'янська: огляд фронту від ISW
Що відбулося за добу
У Запоріжжі лунали вибухи
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про перші відомі наслідки атаки ворога. Унаслідок повітряного удару сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих.
Дрони атакували російський Орел
Місцеві жителі розповіли, що бачили кілька спалахів на небі у районі місцевої нафтобази. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.
У Києві та області працювало ППО
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– наголосила влада.
Окрім цього, Київська ОВА закликала дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Росіяни ще більше наблизилися до адмінкордону з Дніпропетровщиною
За даними DeepState, окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку біля 2 населених пунктів. Це Бурлацьке та Новопіль.
У Сумах пролунав вибух
Повітряні сили повідомляли про перебування "Шахедів" на півночі, центрі та півдні Сумщини. Військові попередили, що ті рухаються курсом на південь.
Близько 00:42 у Сумах пролунав вибух.
Поблизу Черкас та на околицях міста працювала ППО
У Повітряних силах попереджали про рух ударних БпЛА в межах області курсом на південь і південний захід. Вже о 23:15 повідомлялося про роботу ППО поблизу Черкас і на околицях міста.
Близько 00:23 стало відомо про новий вибух поблизу Черкас.