00:30, 16 червня

У Повітряних силах попереджали про рух ударних БпЛА в межах області курсом на південь і південний захід. Вже о 23:15 повідомлялося про роботу ППО поблизу Черкас і на околицях міста.

Близько 00:23 стало відомо про новий вибух поблизу Черкас.

