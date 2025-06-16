Про головні події дня станом на 16 червня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

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Що відбулося за добу

04:30, 16 червня

У Запоріжжі лунали вибухи

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про перші відомі наслідки атаки ворога. Унаслідок повітряного удару сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих.

03:00, 16 червня

Дрони атакували російський Орел

Місцеві жителі розповіли, що бачили кілька спалахів на небі у районі місцевої нафтобази. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Наразі офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.

01:40, 16 червня

У Києві та області працювало ППО

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– наголосила влада.

Окрім цього, Київська ОВА закликала дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

01:20, 16 червня

Росіяни ще більше наблизилися до адмінкордону з Дніпропетровщиною

За даними DeepState, окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку біля 2 населених пунктів. Це Бурлацьке та Новопіль.

00:50, 16 червня

У Сумах пролунав вибух

Повітряні сили повідомляли про перебування "Шахедів" на півночі, центрі та півдні Сумщини. Військові попередили, що ті рухаються курсом на південь.

Близько 00:42 у Сумах пролунав вибух.

00:30, 16 червня

Поблизу Черкас та на околицях міста працювала ППО

У Повітряних силах попереджали про рух ударних БпЛА в межах області курсом на південь і південний захід. Вже о 23:15 повідомлялося про роботу ППО поблизу Черкас і на околицях міста.

Близько 00:23 стало відомо про новий вибух поблизу Черкас.