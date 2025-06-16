00:30, 16 июня

В Воздушных силах предупреждали о движении ударных БпЛА в пределах области курсом на юг и юго-запад. Уже в 23:15 сообщалось о работе ПВО вблизи Черкасс и в окрестностях города.

Около 00:23 стало известно о новом взрыве вблизи Черкасс.

