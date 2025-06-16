Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте по состоянию на 16 июня, передает 24 Канал.

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Где враг имел успех

К сожалению, в течение последних двух недель российские силы продвинулись на территории Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованы 30 мая и подтверждены 14 июня, свидетельствуют, что в конце мая оккупанты продвинулись вблизи Мирополья (на северо-восток от Сум).

Захватчики пытаются прорваться в этом районе еще с апреля, и это первое зафиксированное продвижение противника возле этого населенного пункта.

Также оккупанты проводят атаки на Харьковщине. Геолокационные кадры за 13 июня свидетельствуют, что россияне недавно продвинулись на юго-запад от Красного Первого (на север от Купянска) и вероятно захватили дополнительные позиции на правом берегу реки Оскол.

Обстановка на фронте / Карта ISW

В Донецкой области враг продвинулся сразу на Северском, Краматорском и Торецком, а именно: