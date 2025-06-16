Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті станом на 16 червня, передає 24 Канал.
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Де ворог мав успіх
На жаль, впродовж останніх двох тижнів російські сили просунулись на території Сумської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня і підтверджені 14 червня, свідчать, що наприкінці травня окупанти просунулись поблизу Миропілля (на північний схід від Сум).
Загарбники намагаються прорватися у цьому районі ще з квітня, і це перше зафіксоване просування противника біля цього населеного пункту.
Також окупанти проводять атаки на Харківщині. Геолокаційні кадри за 13 червня свідчать, що росіяни нещодавно просунулись на південний захід від Красного Першого (на північ від Куп'янська) та ймовірно захопили додаткові позиції на правому березі річки Оскіл.
Обстановка на фронті / Карта ISW
На Донеччині ворог просунувся одразу на Сіверському, Краматорському та Торецькому, а саме:
- на північ від Івано-Дар'ївки (на південний схід від Сіверська);
- у центральній частині Часового Яру;
- у північну частину Диліївки (на північ від Торецька).