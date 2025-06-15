Про це пише сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 13 червня, передає 24 Канал.

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Зеленський розповів про ситуацію на Сумщині

Українські військові під час довгої Ставки Верховного головнокомандувача доповіли про ситуацію на передовій, зокрема на Сумському напрямку. За словами Володимира Зеленського, Росія зосередила там 53 тисячі солдатів. Бої тривають уздовж кордону, окупанти максимально просунулися на 7 кілометрів від межі з Росією. До Сум – ще сотні кілометрів.

Щоб люди також розуміли, як далеко Суми. Головні бої – це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка. Не плутати з Костянтинівкою Східного напрямку. Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І в інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої,

– зауважив президент.

Окуповані території Сумської області та їх віддаленість від Сум: показуємо на карті

Український лідер додав, що Сумський напрямок вороги обрали пріоритетним разом з Покровським. Але ЗСУ теж діють у Курській області та нещодавно здійснили удар у напрямку Тьоткіного. Тож росіяни були змушені відправити туди війська, щоб не допустити просування українців.

"Я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку", – сказав Зеленський.

Натомість ворог все ж зосередився в Андріївці та Кіндратівці. Там його успішно знищують Сили оборони.