Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 13 июня, передает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о ситуации в Сумской области

Украинские военные во время длинной Ставки Верховного главнокомандующего доложили о ситуации на передовой, в частности на Сумском направлении. По словам Владимира Зеленского, Россия сосредоточила там 53 тысячи солдат. Бои продолжаются вдоль границы, оккупанты максимально продвинулись на 7 километров от границы с Россией. До Сум – еще сотни километров.

Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы. Главные бои – это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка. Не путать с Константиновкой Восточного направления. Юнаковка здесь также. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль. И в других этих направлениях, о которых я сказал, продолжаются бои,

– отметил президент.

Оккупированные территории Сумской области и их удаленность от Сум: показываем на карте

Украинский лидер добавил, что Сумское направление враги выбрали приоритетным вместе с Покровским. Но ВСУ тоже действуют в Курской области и недавно осуществили удар в направлении Теткино. Поэтому россияне были вынуждены отправить туда войска, чтобы не допустить продвижения украинцев.

"Я считаю, что разделение их группировки на куски не дало им возможности продвигаться глубже на Сумском направлении", – сказал Зеленский.

Зато враг все же сосредоточился в Андреевке и Кондратовке. Там его успешно уничтожают Силы обороны.