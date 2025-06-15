Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 14 июня. Там не смогли верифицировать утверждения президента.

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Что происходит на Сумщине

По данным аналитиков Института изучения войны, 14 июня российские войска продолжали наступательные операции в Сумской области, но не достигли засвидетельствованных успехов.

Кроме того, среди неподтвержденных данных – заявление Зеленского об освобождении села Андреевка и военного обозревателя Константина Машовца о продвижении украинских защитников на километр вблизи Алексеевки и Андреевки.

К слову, ресурс DeepState отображает населенные пункты как оккупированные.

Какова ситуация в Сумской области: смотрите на карте DeepState

Напомним, враг пытается расширить так называемую "буферную зону" – россияне продвигаются в направлении сел северо-восточной части Сумщины – в частности Юнаковки, Новониколаевки и Алексеевки.

По словам Машовца, в течение последних 2 суток ВСУ контратаковали на отдельных участках и смогли отодвинуть передовые силы оккупанта, местами на полтора километра.