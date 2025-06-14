Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец в эфире 24 Канала рассказал, что в наступление идут преимущественно подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты. Их усиливают стрелковые части, в частности 18-й и 72-й мотострелковых дивизий.

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Какова тактика врага в Сумской области

Сейчас враг пытается расширить так называемую буферную зону, в которую прорвался на границе. Они продвигаются в направлении сел северо-восточной части Сумской области – в частности, Юнаковки, Новониколаевки и Алексеевки.

В течение последних двух суток ВСУ контратаковали на отдельных участках и смогли немного отодвинуть передовые силы врага – местами, на полтора километра,

– рассказал Константин Машовец.

По его словам, российские войска пытаются закрепиться на высотах вблизи Юнаковки. Они штурмуют село с севера – от Локни – и уже прорвались между ней и Яблоновкой, выйдя на дорогу с западного направления, между Юнаковкой и Сумами. В то же время атакуют село и с запада.

Что происходит на Сумском направлении: смотрите по карте

Наибольшую активность в этом районе проявляют подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии.