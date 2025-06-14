Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Чем опасно дальнейшее продвижение россиян на Сумщине

В издании отмечают, что боевые действия особенно обостряются на севере Сумской области, которая в прошлом году стала отправной точкой для вторжения Украины в российскую Курскую область.

Однако с тех пор украинцы были в основном вытеснены из Курска, а российские войска сейчас продвигаются в Сумской области, захватывая села вблизи границы.

Председатель Красного Креста Сумской области Игорь Шаповал сообщил изданию, что российские войска продвинулись на расстояние около 12 миль (около 19 километров) от Сум.

Ситуация сложная, но не критическая. Нет распространенного страха, но есть беспокойство, особенно среди детей, – написал Шаповал в текстовом сообщении,

– написал Шаповал.

В то же время по словам заместителя мэра Сум Артема Кузнецова, "обстрелы не прекращают". Он добавил, что если линия фронта приблизится к Сумам на расстояние от шести до девяти миль (около 9 – 14 километров), город начнет терроризировать артиллерия.

"В войне между Россией и Украиной близость имеет решающее значение, и чем ближе приближаются российские войска, тем больше оружия они могут применить против города, что делает жизнь гражданского населения все более невыносимой", – отмечают в издании.

По словам представителя службы чрезвычайных ситуаций в регионе Олега Стрелки, в течение последних двух недель российские войска начали преследовать группы эвакуации и нацеливаться на гражданских лиц с помощью FPV-дронов. Он добавляет, что если российские войска приблизятся к Сумам, они могут начать охотиться на местное население с помощью дронов, как это было в Херсоне.

Несмотря на то, что городские власти не давали приказа об эвакуации Сум, местные жители рассказывают, что на улицах заметно меньше людей, особенно детей.

К какому ключевому логистическому городу приближаются россияне

По словам украинских военных, которые воюют в Сумской области, российские войска приближаются к ключевому логистическому городу Юнаковка, что в 15 милях (24 километрах) от Сум, где идут ожесточенные бои.

Ситуация очень напряженная. Мои друзья, которые держат эту линию, говорят, что враг иногда проводит волну за волной самоубийственных атак, вероятно, чтобы просто обессилить нашу оборону,

– сказал "Касте", командир взвода, который воюет в этом районе.

В то же время аналитики и украинские чиновники настаивают, что боевые действия вблизи Днепропетровской области и в Сумской области являются отвлекающим маневром.

"На мой взгляд, направление Сумы является вспомогательной осью для россиян. Их центр тяжести остается в Донбассе, а операции вблизи Сум имеют целью заставить Украину растянуть свои и без того ограниченные ресурсы, – сказал Конрад Музыка, директор польской консалтинговой компании Rochan, специализирующейся на вопросах обороны.

Музыка добавил, что не верит в то, что российские войска намерены захватить город Сумы.

С самого начала войны российские войска постоянно пытаются захватить крупные населенные пункты. Более вероятно, что их цель – оказывать давление на украинские войска и гражданское население, проводя атаки на город, нанося разрушения и психологического давления,

– сказал он.

В издании отмечают, что даже если украинские войска удержат Сумы, результатом может стать опустошенный, разрушенный город и возможный гуманитарный кризис.

"Они могут превратить жизнь местных жителей в ад и разрушить экономику", – сказал Музыка.

Напомним, 12 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал об улучшении ситуации на Сумщине. По его словам, украинские военные начали понемногу вытеснять оккупантов.