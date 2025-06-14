Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Чим небезпечне подальше просування росіян на Сумщині

У виданні зазначають, що бойові дії особливо загострюються на півночі Сумської області, яка минулого року стала відправною точкою для вторгнення України в російську Курську область.

Однак з того часу українці були здебільшого витіснені з Курська, а російські війська зараз просуваються в Сумській області, захоплюючи села поблизу кордону.

Голова Червоного Хреста Сумської області Ігор Шаповал повідомив виданню, що російські війська просунулися на відстань близько 12 миль (близько 19 кілометрів) від Сум.

Ситуація складна, але не критична. Немає поширеного страху, але є занепокоєння, особливо серед дітей, – написав Шаповал у текстовому повідомленні,

– написав Шаповал.

Водночас за словами заступника мера Сум Артема Кузнєцова, "обстріли не припиняють". Він додав, що якщо лінія фронту наблизиться до Сум на відстань від шести до дев'яти миль (близько 9 – 14 кілометрів), місто почне тероризувати артилерія.

"У війні між Росією та Україною близькість має вирішальне значення, і чим ближче наближаються російські війська, тим більше зброї вони можуть застосувати проти міста, що робить життя цивільного населення все більш нестерпним", – наголошують у виданні.

За словами речника служби надзвичайних ситуацій у регіоні Олега Стрілки, протягом останніх двох тижнів російські війська почали переслідувати групи евакуації та націлюватися на цивільних осіб за допомогою FPV-дронів. Він додає, що якщо російські війська наблизяться до Сум, вони можуть почати полювати на місцеве населення за допомогою дронів, як це було в Херсоні.

Попри те, що міська влада не давала наказу про евакуацію Сум, місцеві жителі розповідають, що на вулицях помітно менше людей, особливо дітей.

До якого ключового логістичного міста наближаються росіяни

За словами українських військових, які воюють в Сумській області, російські війська наближаються до ключового логістичного міста Юнаківка, що за 15 миль (24 кілометри) від Сум, де точаться запеклі бої.

Ситуація дуже напружена. Мої друзі, які тримають цю лінію, кажуть, що ворог іноді проводить хвилю за хвилею самогубних атак, ймовірно, щоб просто знесилити нашу оборону,

– сказав "Касте", командир взводу, який воює в цьому районі.

Водночас аналітики та українські чиновники наполягають, що бойові дії поблизу Дніпропетровської області та в Сумській області є відволікаючим маневром.

"На мій погляд, напрямок Суми є допоміжною віссю для росіян. Їхній центр ваги залишається в Донбасі, а операції поблизу Сум мають на меті змусити Україну розтягнути свої і без того обмежені ресурси, – сказав Конрад Музика, директор польської консалтингової компанії Rochan, що спеціалізується на питаннях оборони.

Музика додав, що не вірить у те, що російські війська мають намір захопити місто Суми.

З самого початку війни російські війська постійно намагаються захопити великі населені пункти. Більш імовірно, що їхня мета – чинити тиск на українські війська та цивільне населення, проводячи атаки на місто, завдаючи руйнувань та психологічного тиску,

– сказав він.

У виданні зазначають, що навіть якщо українські війська утримають Суми, результатом може стати спустошене, зруйноване місто і можлива гуманітарна криза.

"Вони можуть перетворити життя місцевих жителів на пекло і зруйнувати економіку", – сказав Музика.

Нагадаємо, 12 червня президент України Володимир Зеленський розповів про покращення ситуації на Сумщині. За його словами, українські військові почали потроху витісняти окупантів.