Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского вечером 12 июня.
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Владимир Зеленский заявил, что украинские подразделения в Сумской области постепенно отталкивают российских оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского вечером 12 июня.
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