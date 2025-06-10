За прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных направлениях

На Харьковском направлении агрессор 5 раз штурмовал позиции наших защитников в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

Противник штурмует возле Глубокого: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки.

Оккупанты атаковали возле Зеленого Гая: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Надежды и в направлении Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григорьевки.

Россияне наступали вблизи Надежды: смотрите на карте

На Северском направлении в течение дня враг совершил одну атаку на позиции наших подразделений в районе населенного пункта Григорьевка.

Враг атаковал Григорьевку: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боевых столкновений в районах Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Ступочек.

Оккупанты атаковали Ступочки: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Дилиевки, Торецка и в направлении Яблоновки.

Враг совершил атаки в направлении Яблоновки: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленевка, Богдановка, Новосергиевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Луч, Лысовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андреевка и в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Муравка.

Агрессор наступал в районе Новооленевки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Багатира и Запорожья.

Захватчики атаковали вблизи Константинополя: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 3 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Малиновка.

Россияне пробовали продвинуться возле Малиновки: смотрите на карте

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 6 вражеских атак в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

Отбиты вражеские атаки у Нестерянки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг 5 раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 38 атак российских захватчиков.

Заметим, что противник на днях осуществил наибольшую переброску сил за последние полгода в принципе и первую подобную за весь период войны. Враг перебросил военную технику и личный состав из Крыма и Херсонщины

в Курскую и Сумскую области.