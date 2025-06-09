Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британский журнал The Economist.

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Где будут наступать россияне летом

В украинской разведке считают, что центром летнего наступления российских оккупантов станут Константиновка и Покровск.

Есть опасения и по поводу северо-восточной части Сумской области. Россия сосредоточила там 50 000 военнослужащих и медленно продвигается к областному центру, что напоминает прошлогоднюю трансграничную операцию Украины,

– пишет издание.

Аналитики отмечают, что впервые с начала войны Россия оккупирует на севере столько территорий, сколько и на Донбассе. The Economist объясняет это тем, что враг легко противостоит непригодным для войны украинским укреплениям с помощью беспилотников.

Однако украинская разведка ожидает, что как только Россия создаст так называемую буферную зону, она переключит внимание на Донбасс и Запорожский фронт на юге.

Летняя кампания России подается как "последний толчок", чтобы сломать моральный дух Украины, рассказывают пленные российские офицеры. В ВСУ считают, что оккупанты продолжают планировать такие операции только потому, что командиры не щадят жизни своих солдат.

Однако есть сомнения, что российские оккупанты смогут прорваться, поскольку их продвижение никогда не бывает быстрым. Причиной этого является использование малых штурмовых групп. При этом враг несет очень высокие потери.