Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. По словам Путина, это решение уже принято, и российские военные "выполняют поставленную задачу".

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Путин готовит оккупацию новых территорий под видом "буферной зоны"

Во время выступления 22 мая он утверждал, что буферная зона якобы нужна для "защиты мирного населения приграничных регионов", а ВСУ якобы "обстреливают объекты, которые не имеют военного значения".

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы, наши военные выполняют эту задачу,

– заявил Путин.

Кремль в очередной раз пытается оправдать агрессию "защитой населения", тогда как основной целью является создание сухопутного коридора и дестабилизация ситуации в Украине.

Заявления о буферных зонах свидетельствуют о попытке закрепить оккупацию украинских территорий под видом "защиты России", что может служить информационной подготовкой к новой эскалации.

