Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британський журнал The Economist.

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Де будуть наступати росіяни влітку

В українській розвідці вважають, що центром літнього наступу російських окупантів стануть Костянтинівка і Покровськ.

Є побоювання і з приводу північно-східної частини Сумської області. Росія зосередила там 50 000 військовослужбовців і повільно просувається до обласного центру, що нагадує торішню транскордонну операцію України,

– пише видання.

Аналітики наголошують, що вперше з початку війни Росія окуповує на півночі стільки територій, скільки й на Донбасі. The Economist пояснює це тим, що ворог легко протистоїть непридатним для війни українським укріпленням за допомогою безпілотників.

Проте українська розвідка очікує, що як тільки Росія створить так звану "буферну зону", вона перемкне увагу на Донбас і Запорізький фронти на півдні.

Літня кампанія Росії подається як "останній поштовх", щоб зламати моральний дух України, розповідають полонені російські офіцери. У ЗСУ вважають, що окупанти продовжують планувати такі операції лише тому, що командири не щадять життя своїх солдатів.

Однак існують сумніви, що російські окупанти зможуть прорватися, оскільки їхнє просування ніколи не буває швидким. Причиною цього є використання малих штурмових груп. При цьому ворог зазнає дуже високих втрат.