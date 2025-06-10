Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Какова ситуация на фронтах в Украине и России с 10 июня

Украинские и российские войска проводили наступательные операции в Курской области , однако ни одна из сторон не продвинулась вперед.

, однако ни одна из сторон не продвинулась вперед. Оккупационные войска продолжили наступательные операции в Сумской области , однако успеха не имели.

, однако успеха не имели. Также россиянам не принесли успеха наступательные операции на севере Харьковской области . Им также не удалось продвинуться в направлении Купянска и Борова. В то же время украинские защитники продвинулись на Лиманском направлении.

. Им также не удалось продвинуться в направлении Купянска и Борова. В то же время украинские защитники продвинулись на Лиманском направлении. На Северском направлении ситуация остается без изменений, хоть оккупанты и пытались проводить наступательные действия. Однако российские войска смогли продвинуться в сторону Часового Яра. Геолокационные кадры указывают на то, что враг имел успех в промышленной зоне к северо-востоку от Ступочек.

Какие изменения произошли на фронте за 9 июня / Карты ISW

Также российским войскам удалось продвинуться в направлении Торецка . Геолокационные кадры, опубликованные 8 – 9 июня, свидетельствуют о том, что враг продвинулся на запад и северо-запад от города. Однако пока неизвестно, продолжают ли российские войска удерживать устойчивые позиции в этих зонах.

. Геолокационные кадры, опубликованные 8 – 9 июня, свидетельствуют о том, что враг продвинулся на запад и северо-запад от города. Однако пока неизвестно, продолжают ли российские войска удерживать устойчивые позиции в этих зонах. Оккупанты проводили наступательные операции на Покровском направлении , однако успеха не имели.

, однако успеха не имели. В то же время враг смог продвинуться на Новопавловском и Кураховском направлениях . На геолокационных кадрах можно увидеть, как российские войска поднимают флаги над центром Алексеевки.

. На геолокационных кадрах можно увидеть, как российские войска поднимают флаги над центром Алексеевки. У Великой Новоселки врагу не удалось достичь успеха, несмотря на попытки проводить наступательные операции. Такая же ситуация наблюдается и в направлении Гуляйполя и западной части Запорожской области .

. Также российские войска пытались продвинуться в направлении Херсона, однако успеха не достигли.

Подытоживая, ISW отметил, что российские войска продвинулись в направлении Часового Яра, вблизи Торецка, на Новопавловском и Кураховском направлениях. В то же время украинские силы имели успех на Лиманском направлении.