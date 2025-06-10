Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.
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Яка ситуація на фронтах в Україні та Росії від 10 червня
- Українські та російські війська проводили наступальні операції в Курській області, однак жодна зі сторін не просунулася вперед.
- Окупаційні війська продовжили наступальні операції в Сумській області, однак успіху не мали.
- Також росіянам не принесли успіху наступальні операції на півночі Харківської області. Їм також не вдалося просунутися в напрямку Куп'янська та Борова. Водночас українські захисники просунулися на Лиманському напрямку.
- На Сіверському напрямку ситуація залишається без змін, хоч окупанти і намагалися проводити наступальні дії. Однак російські війська змогли просунутися в бік Часового Яру. Геолокаційні кадри вказують на те, що ворог мав успіх в промисловій зоні на північний схід від Ступочок.
Які зміни відбулися на фронті за 9 червня / Карти ISW
- Також російським військам вдалося просунутися в напрямку Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 – 9 червня, свідчать про те, що ворог просунувся на захід та північний захід від міста. Однак наразі невідомо, чи продовжують російські війська утримувати стійкі позиції в цих зонах.
- Окупанти проводили наступальні операції на Покровському напрямку, однак успіху не мали.
- Водночас ворог зміг просунутися на Новопавлівському та Курахівському напрямках. На геолокаційних кадрах можна побачити, як російські війська підіймають прапори над центром Олексіївки.
- Біля Великої Новосілки ворогу не вдалося досягти успіху попри спроби проводити наступальні операції. Така ж ситуація спостерігається і в напрямку Гуляйполя та західній частині Запорізької області.
- Також російські війська намагалися просунутися в напрямку Херсона, однак успіху не досягли.
Підсумовуючи, ISW зазначив, що російські війська просунулися в напрямку Часового Яру, поблизу Торецька, на Новопавлівському та Курахівському напрямках. Водночас українські сили мали успіх на Лиманському напрямку.