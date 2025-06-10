Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Яка ситуація на фронтах в Україні та Росії від 10 червня

Українські та російські війська проводили наступальні операції в Курській області , однак жодна зі сторін не просунулася вперед.

, однак жодна зі сторін не просунулася вперед. Окупаційні війська продовжили наступальні операції в Сумській області , однак успіху не мали.

, однак успіху не мали. Також росіянам не принесли успіху наступальні операції на півночі Харківської області . Їм також не вдалося просунутися в напрямку Куп'янська та Борова. Водночас українські захисники просунулися на Лиманському напрямку.

. Їм також не вдалося просунутися в напрямку Куп'янська та Борова. Водночас українські захисники просунулися на Лиманському напрямку. На Сіверському напрямку ситуація залишається без змін, хоч окупанти і намагалися проводити наступальні дії. Однак російські війська змогли просунутися в бік Часового Яру. Геолокаційні кадри вказують на те, що ворог мав успіх в промисловій зоні на північний схід від Ступочок.

Які зміни відбулися на фронті за 9 червня / Карти ISW

Також російським військам вдалося просунутися в напрямку Торецька . Геолокаційні кадри, опубліковані 8 – 9 червня, свідчать про те, що ворог просунувся на захід та північний захід від міста. Однак наразі невідомо, чи продовжують російські війська утримувати стійкі позиції в цих зонах.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 – 9 червня, свідчать про те, що ворог просунувся на захід та північний захід від міста. Однак наразі невідомо, чи продовжують російські війська утримувати стійкі позиції в цих зонах. Окупанти проводили наступальні операції на Покровському напрямку , однак успіху не мали.

, однак успіху не мали. Водночас ворог зміг просунутися на Новопавлівському та Курахівському напрямках . На геолокаційних кадрах можна побачити, як російські війська підіймають прапори над центром Олексіївки.

. На геолокаційних кадрах можна побачити, як російські війська підіймають прапори над центром Олексіївки. Біля Великої Новосілки ворогу не вдалося досягти успіху попри спроби проводити наступальні операції. Така ж ситуація спостерігається і в напрямку Гуляйполя та західній частині Запорізької області .

. Також російські війська намагалися просунутися в напрямку Херсона, однак успіху не досягли.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що російські війська просунулися в напрямку Часового Яру, поблизу Торецька, на Новопавлівському та Курахівському напрямках. Водночас українські сили мали успіх на Лиманському напрямку.