Об этом заявили в Национальной гвардии Украины, передает 24 Канал. Накануне информация вызвала возмущение в сети.

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Что известно о тендере

Тендер появился на платформе Prozorro в пятницу, 6 июня. Его объявленная стоимость – 30,7 миллионов гривен.

Национальная гвардия не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка, о которых говорится сейчас во многих сообщениях,

– говорится в сообщении НГУ.

Тендер на закупку отменен / Скриншот 24 Канала из Prozorro

К слову, оккупанты продолжают наступление на Сумщине – они уже находятся в 20 километрах от областного центра, заявили аналитики DeepState. Российские войска полностью заняли населенные пункты Кондратьевка и Алексеевка и пытаются продвинуться вглубь украинской территории.

Несмотря на это, по словам начальника ОВА Олега Григорова, оснований для эвакуации из города Сумы пока нет. Самые интенсивные боевые действия продолжаются на пограничье, в частности в Юнаковской и Хотинской общинах.