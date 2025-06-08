Об этом в воскресенье, 8 июня, рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает 24 Канал. Он призвал ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Смотрите также Россияне продвинулись в направлении Сум, Купянска и Днепропетровщины: обзор фронта от ISW

По словам чиновника, областная власть находится в постоянной координации с военным командованием, а все решения принимают вовремя и ответственно. Поэтому сейчас эвакуация гражданского населения продолжается именно из приграничных районов, которые систематически обстреливают россияне.

Мы не недооцениваем угроз. Но и не преувеличиваем. Военные действуют слаженно, держат рубежи и сдерживают попытки противника продвинуться вглубь области,

– заявил Григоров.

На прошлой неделе на более безопасные территории выехали почти 900 человек. В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения, к эвакуационным мероприятиям привлечены районные администрации, спасатели, полиция и волонтерские организации.

К слову, интенсивные столкновения продолжаются на границе, в частности в Юнаковской и Хотинской громадах. Противник пытается расширить зону активных боевых действий, действуя малыми группами, однако украинские защитники не дают ему закрепиться.

Напомним, по данным аналитиков DeepState, российские войска пытаются зайти в Малую Корчаковку, где им удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум. Поэтому вскоре оккупанты могут начать атаковать город FPV-дронами.