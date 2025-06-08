Про це в неділю, 8 червня, розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає 24 Канал. Він закликав орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації.

Дивіться також Росіяни просунулися у напрямку Сум, Куп'янська та Дніпропетровщини: огляд фронту від ISW

За словами посадовця, обласна влада перебуває в постійній координації з військовим командуванням, а всі рішення приймають вчасно й відповідально. Тож наразі евакуація цивільного населення триває саме з прикордонних районів, які систематично обстрілюють росіяни.

Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо. Військові діють злагоджено, тримають рубежі та стримують спроби противника просунутися вглиб області,

– заявив Григоров.

Минулого тижня на безпечніші території виїхали майже 900 людей. В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення, до евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція й волонтерські організації.

До слова, найінтенсивніші зіткнення тривають на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. Противник намагається розширити зону активних бойових дій, діючи малими групами, однак українські захисники не дають йому закріпитися.

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, російські війська намагаються зайти в Малу Корчаківку, де їм вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум. Тож незабаром окупанти можуть почати атакувати місто FPV-дронами.