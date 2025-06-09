Об этом в понедельник, 9 июня, в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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Где самая тяжелая ситуация на фронте

Владимир Зеленский провел Ставку, и отдельно поговорил с министром обороны Рустемом Умеровым, Главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Президент рассказал о ситуации на фронте.

Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении и также в районах Курской операции, также в приграничье Сумской области. Всюду российская тактика одна – они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют наши украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить,

– заявил он.

По его словам, потенциал противника не бесконечен, поэтому определенный уровень российских потерь и активность украинских сил должны остановить и уже сдерживают российское продвижение.

Заметим, по данным ОСУВ "Хортица", российских военных пока нет возле административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Захватчики распространяют информационные вбросы о своем присутствии там.