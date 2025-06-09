Про це у понеділок, 9 червня, у своєму вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Де найважча ситуація на фронті

Володимир Зеленський провів Ставку, і окремо поговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим, Головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Президент розповів про ситуацію на фронті.

Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області. Всюди російська тактика одна – вони не рахують втрати й намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати,

– заявив він.

За його словами, потенціал противника не безкінечний, тому певний рівень російських втрат і активність українських сил мають зупинити та вже стримують російське просування.

Зауважимо, за даними ОСУВ "Хортиця", російських військових наразі немає біля адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей. Загарбники поширюють інформаційні вкиди про свою присутність там.