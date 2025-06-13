Ситуация на Сумщине обостряется. Россия хочет захватить Сумы и как можно больше украинской территории. Оккупанты перегруппировываются и перебрасывают технику и вооружение из других регионов. В частности, из Крыма, где сейчас нет угрозы сухопутного наступления Сил обороны.

Бывший командующий британских войск в Афганистане полковник и правозащитник Ричард Кемп в интервью 24 Каналу оценил возможности России для наступления и спрогнозировал, что заставит Владимира Путина пойти на компромисс в войне. Больше об этом – читайте далее в материале.

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До 2026 года Россия хочет захватить левобережье Украины

Во время визита в Вашингтон заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палиса сообщил, что Россия планирует большое наступление с целью создания так называемой буферной зоны, полного захвата Донецкой и Луганской областей до сентября, а затем – оккупации всего Левобережья Украины до 2026 года. По вашему мнению, действительно ли Россия имеет ресурсы для реализации таких амбициозных планов?

Должен сказать, что Россия действительно продвигается упорно, хотя и медленно вглубь Украины. Это наблюдается уже несколько месяцев, возможно, в течение последнего года. Украина пытается остановить противника и одновременно проводит свои контрнаступательные действия. В частности, на территории России.

Однако, на мой взгляд, преимущество таки на стороне России. У нее до сих пор значительный потенциал. Она способна нанести Украине серьезный ущерб. Но мы еще увидим, сможет ли Россия превратить медленный прогресс в успех в чем-то более масштабном. Я надеюсь, Украина подготовила неожиданности, чтобы сдержать Россию.

А как насчет Сумщины? Какие цели преследует Путин в этом регионе? Это действительно только буферная зона? Или начало чего-то большего? По сообщениям в СМИ, россияне перебрасывают вооружение с Херсонщины и Крыма именно в направлении Сумской области.

Да, они хотят получить контроль над Сумами и захватить как можно больше украинской территории в той или иной части. Они перебрасывают вооружение и технику из других регионов. В частности, из Крыма, где пока нет угрозы от украинских сухопутных сил. Там нет ничего, что требовало бы от них активных действий. Разве что какие-то рейды спецназа, если Украина сможет их организовать. Россия перегруппировывает войска и ресурсы с более тихих участков на приоритетные.

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Что может заставить Путина пойти на компромисс

Но как вы считаете, действительно ли Россия планирует остановиться на каком-то этапе? Или будет продвигаться дальше, пока ей это будут позволять?

Я считаю, что здесь есть две ключевые составляющие. Первая – насколько сильно Украина сможет ударить по России, нанести ей вред, уничтожить ресурсы и посеять панику. Например, как это произошло во время атаки на стратегическую авиацию России. Если таких операций, которые заставляют российское общество почувствовать, что война происходит не где-то в Украине, а возвращается к ним домой, станет больше, то это будет серьезным вызовом для Путина.

Мы уже видели подобное во время ударов дронов и атаки на Курск. Чем больше таких действий, тем болезненнее станет война для России. Это может заставить Путина остановиться на компромиссе.

Вторая составляющая – это действия Запада. Прежде всего США. Их задача – нанести России максимальный ущерб. Это можно сделать двумя путями:

обеспечить Украину всеми необходимыми боеприпасами и вооружением. В частности, позволить использовать эти средства для ударов по территории России. Это будет крайне болезненно для Путина. Особенно если он увидит, что США и Запад настроены на долгосрочную, решительную поддержку Украины;

экономическое давление. Санкции и другие ограничения, которые вводились с начала войны, до сих пор были довольно сдержанными. Их нужно реализовать в полном объеме.

Например, полностью отключить Россию от международной банковской системы, остановить работу ее теневого флота, который экспортирует нефть, и ввести всесторонние санкции, на которые Запад до сих пор не решался.

Конечно, все эти меры нанесут определенный вред и самим западным государствам. Но на этом этапе Запад должен признать: экономические потери будут, но они будут значительно больше для России. Именно это может сдержать Путина. Ведь российская экономика уже находится в крайне плохом состоянии. Ее нужно ослабить еще больше.

Способны ли США нанести такой ущерб России сейчас, при администрации Дональда Трампа?

Одной из сильных сторон Трампа является его непредсказуемость. Если вдруг он решит, что сделал все возможное для мира между Украиной и Россией, то может сказать: "Достаточно". Но Россия отказалась заключать мир, делая вид сотрудничества, но не имея серьезных намерений.

Осознав, что его водили за нос, по моему мнению, Трамп вполне может изменить позицию. В таком случае он может фактически отомстить России, предоставив Украине еще большую поддержку. Такой сценарий возможен, но предсказать решение Трампа невозможно.

Путин попытается наступать, даже если согласится на перемирие

Вероятно, Москва стремится к перемирию, чтобы перегруппироваться и подготовить новый удар. Сколько ей нужно времени для этого?

Не думаю, что Россия прекратит наступление в тот момент, когда сможет продвигаться дальше. Она будет продолжать движение вперед на территории Украины, пока не посчитает, что достигла достаточных результатов, чтобы заявить, что якобы она выполнила поставленные цели в Украине. Возможно, тогда россияне согласятся на прекращение огня. Особенно если почувствуют серьезное давление со стороны Запада.

Однако доподлинно неизвестно, сколько времени понадобится России и лично Путину, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и нанести новый удар. Не думаю, что здесь остается хоть какое-то сомнение. Если Путин действительно согласится на хотя бы временное прекращение огня, он все равно попытается наступать снова. Это может произойти через год, два или раньше. Мы этого не знаем.

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Наступление может быть не только против Украины, но и, например, против стран НАТО, стран Балтии или Румынии. Ведь с амбициями Путина восстановить российскую империю он не остановится, пока не умрет или его не отстранят от должности президента. До того времени он будет оставаться постоянной угрозой как для Украины, так и для всего Запада. Особенно для Восточной Европы.

Возможна ли ядерная атака со стороны России

В вашей публикации о ядерном ударе Путина очень четко изложено, насколько реальным является риск ядерной эскалации. Если Путин действительно верит, что тактический ядерный удар сломает волю Украины к сопротивлению, то насколько мы близки к такому сценарию?

Не считаю, что мы на грани этого. Я лишь описал реалистичный сценарий. Путин не раз угрожал ядерным ответом Украине и Западу. По моему мнению, эти угрозы не следует недооценивать. Это не выходит за пределы его технических возможностей и моральной готовности к подобному. Я не утверждаю, что атака неизбежна. Возможно, ее вообще не будет. Но мы должны осознавать угрозу и быть готовыми действовать.

Возможно, у вас есть какая-то дополнительная информация из источников?

Да, конечно. Я пристально слежу за событиями в Украине. Но, как и в случае с Трампом, предсказать, что на самом деле сделает Путин, невозможно. Только он сам в своей голове знает, на что способен.

Ядерные угрозы Путина уже напугали Запад. Именно поэтому под руководством Джо Байдена и европейских лидеров поддержка Украины была осторожной. Ей дали ровно столько, чтобы она могла обороняться. Но не столько, чтобы нанести стратегический удар России. Партнеры могли бы предоставить больше, но боялись эскалации. Предсказать развитие событий сложно. Использование тактического ядерного оружия не неизбежно и не обязательно вероятно, но возможно.

Кто может помочь Украине создать собственное ядерное оружие

В своих недавних заявлениях вы сказали, что Великобритания должна помочь Украине развить собственный ядерный потенциал, что без этого настоящее сдерживание невозможно. Пришло ли время сломать мировое табу на эту тему? Как могло бы выглядеть такое сотрудничество? Каким вы видите партнерство Киева и Лондона?

Ядерное оружие до сих пор является чрезвычайно мощным инструментом сдерживания любого агрессора. НАТО имеет собственный ядерный зонтик, который обеспечивают США и Соединенное Королевство. Поэтому страны Альянса в определенной степени защищены ядерным потенциалом США и Великобритании. Франция также имеет собственное ядерное оружие, но оно не предназначено для защиты других. Только для непосредственной защиты самой Франции.

В то же время США и Великобритания обеспечивают более широкий зонтик ядерного сдерживания. Но эффективность любой системы сдерживания, в частности ядерной, полностью зависит от политической воли. Путин боится ядерного оружия, но без решимости Запада страх исчезает. По моему мнению, США вряд ли обеспечат ядерную защиту.

Но не вижу никаких причин, почему Великобритания не могла бы этого сделать в рамках двусторонних договоренностей. Если она обеспечивает ядерный щит для стран НАТО, то может предоставить его и Украине. Это может сдержать Путина, если Великобритания примет соответствующее решение. Не факт, что нынешнее или предыдущее правительства решатся. Но такой вариант стоит рассмотреть.

Моим предложением было следующее. Если Великобритания не готова взять на себя такой риск, ведь это предполагает потенциальную прямую угрозу со стороны России, она могла бы помочь Украине развить собственный ядерный потенциал. В частности, тактическое ядерное оружие. Это тоже не за пределами возможного. Да, это было бы нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Но, учитывая нынешние обстоятельства, возможно, именно это и является правильным решением.

Не следует забывать, что Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала после окончания холодной войны в обмен на гарантии безопасности от России и стран Запада. Как мы видим, ни одна из этих гарантий не была выполнена. Поэтому, возможно, для Украины снова время иметь ядерное оружие. Великобритания могла бы в этом помочь.

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Приблизилась ли Украина к тому, чтобы вести переговоры с позиции силы после последних успешных атак на территории России или ее все еще сдерживают красные линии Запада и задержки в поставках оружия?

Да, я думаю, что Украина имеет значительный боевой потенциал. Также она имеет то, чего не хватает Западу, а это вполне естественно, ведь речь идет о защите своего народа и своей земли, – Украина имеет абсолютную волю к сопротивлению и желание вытеснить Россию настолько далеко, насколько это возможно. Хватит ли ей ресурсов самостоятельно остановить российскую агрессию – увидим. Это вполне возможно.

Ранее я уже очерчивал, как именно это может произойти. Но ключевое здесь, чтобы Украина не осталась в одиночестве. Самостоятельная борьба с Россией почти безнадежна. Но с решимостью, изобретательностью и поддержкой Запада Украина способна на многое. Несмотря на значительную помощь США и Европы этого пока недостаточно.

Нужно сделать больше. Надо поставить Украину в такую позицию, в которой она сможет остановить российскую агрессию. В этом уравнении много переменных, но главная – это политическая воля Запада. Запад должен, наконец, сделать то, что он сам хорошо понимает, то, что действительно нужно сделать.